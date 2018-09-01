СК уточнил число пострадавших при столкновении теплоходов на Москве-реке

В результате столкновения двух судов на Москве-реке пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление СК России.

По данным следствия, около 19.38 теплоход типа катамаран «Снегири 2» столкнулся с неизвестным судном. Отмечается, что пострадавшие в результате происшествия отказались от госпитализации, так как получили незначительные травмы.

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Также в пресс-службе управления СК отметили, что по факту происшествия была организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения теплоходов на Москве-реке.