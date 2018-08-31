В Раде рассказали о массовых задержаниях в ДНР после покушения на Захарченко

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Представитель уполномоченной Верховной рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский написал в своем фейсбуке, что донецкие силовики «повально» задерживают людей на улицах после покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

Рассказывая о массовых задержаниях, Лисянский сослался на данные активистов и местных источников. По его словам, за полтора часа поступило восемь сообщений о задержаниях.

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«Аресты проходят по всему городу, задержание уже были на улицах: Бульвар Пушкина, Артема, Комсомольский проспект, Площадь Ленина, р-н Драматического театра, проспект Гурова, Университетская», — написал Лисянский.

Ранее сообщалось, что власти ДНР перекрыли все границы.