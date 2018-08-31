Донецк закрыт для въезда и выезда после теракта

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Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, Донецк закрыт для въезда и выезда. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения на данный момент спокойная.

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«Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная», — сказал представитель оперативного командования ДНР.

Взрыв произошел вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее источник назвал причину смерти Захарченко.