Донецк закрыт для въезда и выезда после теракта
Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, Донецк закрыт для въезда и выезда. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, обстановка в Донбассе на линии соприкосновения на данный момент спокойная.
«Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом. Обстановка на линии соприкосновения спокойная», — сказал представитель оперативного командования ДНР.
Взрыв произошел вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.