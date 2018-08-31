В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе

Источник в экстренных службах Нижегородской области сообщил о взрыв на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, взрыв произошел на заводе имени Я.М. Свердлова в цехе, где производился аммонал.

«Предварительно, пострадали два человека», — сказал источник.

Реклама

Он добавил, что в результате произошедшего возник пожар, площадь которого составляет 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате пожара в подвале одного из корпусов областной клинической больницы города эвакуировали 100 человек. Пожар произошел в седьмом корпусе Новосибирской областной клинической больницы.