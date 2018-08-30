ФСБ: воевавший на стороне террористов в Сирии россиянин экстрадирован из Греции

В ФСБ проинформировали об объявленном в международный розыск россиянине, который был экстрадирован в Россию из Греции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, речь идет о 30-летнем выходце из Татарстана, участвовавшем в составе международных террористических организаций в действиях против сил правительства на сирийской территории. Впоследствии мужчина находился в странах Северной Африки и Ближнего Востока, поскольку скрывался от преследования.

Ранее дальневосточный окружной военный суд признал жителя Забайкалья виновным в финансировании террористической группировки, которая действует на территории Сирии.