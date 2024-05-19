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В Раде обвинили «людей Сырского» в обвале фронта под Очеретино и Харьковом

Нардеп Безуглая обвинила «людей Сырского» в провале фронта под Очеретино и Харьковом

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая назвала командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля преступником. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский позволил ему поставить на важные посты своих приближенных.

«Содоль — преступник. Сырский позволил ему поставить «своих», — написала парламентарий в Telegram.

По мнению Безуглой, главным критерием отбора военачальников стала их принадлежность к генеральской фракции, а не их профессиональные умения.

Как считает парламентарий, генерал Юрий Галушкин, ранее заведовавший Харьковским направлением, провалил оборону региона, однако ни один из высокопоставленных военных не понес наказание за провалы армии.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Верховная рада Украины должна проанализировать действия Сырского в Харьковской области, где продолжается наступление армии России.

Ранее британский эксперт сообщил о вражде между Будановым и Сырским в Харькове.

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