Назван самый эффектный матч «Спартака» в сезоне

Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин назвал матч против столичного «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) самым запоминающимся в сезоне-2023/24. Слова хоккеиста приводит Legalbet.

«Какой матч «Спартака» — самый крутой в сезоне? Само собой, с «Динамо» — 8:7 в овертайме. Еще клево сыграли со СКА, когда за секунду до конца третьего периода забросили победную шайбу — 3:2», — сказал Голдобин.

Также форвард красно-белых выделил нападающих Ивана Морозова и Павла Порядина, которые, по его мнению, отличились наиболее эффектными пасами в прошедшем сезоне КХЛ.

«Иван больше распасовщик — он не любит бросать, а Павел — это микс из голов и передач. А самый крутой пас случился в исполнении Порядина — в игре против «Торпедо». Жаль, что ему голевую передачу не засчитали, потому что мы с Локтионовым обменялись пасами, но он заблокировал шайбу и отдал», — сказал Голдобин.

В сезоне-2023/2024 «Спартак» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2-4.

Голдобин провел 78 игр в составе красно-белых и записал на свой счет 87 очков — 40 голов и 47 передач.

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