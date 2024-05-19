РПЛ собирается вручить кубок чемпиону России сразу после 30-го тура

Российская премьер-лига (РПЛ) намерена вручить кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура вне зависимости от того, в каком городе окажется победитель розыгрыша — в Краснодаре или Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки, идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

В случае победы «Динамо» или «Краснодара» сильнейший коллектив получит кубок, который Лига специально доставит в город на последний тур. В том случае, если первое место снова займет «Зенит», питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году.

Матчи, как и все игры 30-го тура, состоятся 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры.