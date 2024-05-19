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В Дагестане полицейских заподозрили в хищении нефтепродуктов

МВД Дагестана: полицейских проверяют на причастность к хищению нефтепродуктов

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Жоомарт Ураимов/РИА Новости

Сотрудники отделов полиции в двух районах Республики Дагестан проверяются на причастность к хищению нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram-канале.

«В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проверкой занимаются сотрудники дагестанского управления уголовного розыска вместе с коллегами из управления собственной безопасности МВД и ФСБ.

Отмечается, что по результатам расследования будет принято решение «в установленном законном порядке».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что оперативные мероприятия проводят сотрудники МВД, прибывшие из Москвы. По его данным, задержаны несколько должностных лиц.

17 мая сообщалось, что бывший сотрудник управления по вопросам миграции московской полиции был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По мнению следствия, мужчина принадлежал к организованной группе должностных лиц УВМ ГУ МВД России по г. Москве. Ранее трое соучастников по этому делу были задержаны и заключены под стражу.

Ранее петербургские полицейские обещали не заводить уголовное дело за взятку в 120 тысяч рублей.

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