Площадь пожара на Соколиной горе в Москве достигла 800 кв. м

Площадь пожара в здании управа Соколиной горы в Москве достигла 800 кв. м. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. Также сообщается, что в горящем здании расположен магазин мебели, бар и благотворительный фонд.

До этого агентство «Москва» сообщило о крупном пожаре на автосервисе в столице.

Перед этим стало известно, что производственное здание, которое горело на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты пострадавшей строительной фирмы. Пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации.

Также сообщалось, что в тушении пожара в здании завода по производству искусственного камня участвовали два вертолета. Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

Ранее в московском ТК «Южные ворота» произошел пожар.