Стали известны планы Раиси на день крушения вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси планировал посетить открытие международных транспортных коридоров в Армению 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что политик отменил эти планы в последний момент. Вместо этого он принял участие в открытии гидроузлов на границе с Азербайджаном вместе с президентом этой страны Ильхамом Алиевым.

До этого МВД Ирана назвало причину жесткой посадки вертолета с Раиси на борту.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль заявил, что не имеет отношения к инциденту с вертолетом президента Ирана.