В США заявили о крушении самолета Раиси в «деликатный момент»

Инцидент с экстренной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту случился через несколько дней после того, как иранские чиновники и представители администрации Соединенных Штатов провели непрямые переговоры. На это обратила внимание газета The New York Times (NYT).

«Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, минувшие переговоры стали первым контактом Тегерана и Вашингтона после того, как Иран с помощью беспилотников нанес атаку по военным объектам Израиля.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны планы Раиси на день крушения вертолета.