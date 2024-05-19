Чемпионка мира Медведева уверена в победе «Динамо» в РПЛ

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выразила уверенность, что московское «Динамо» выиграет золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, я верю в чемпионство «Динамо». Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что то, что делает «Динамо», классно. Я уверена, что все будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, все возможно», — заявила Медведева.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки, идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее «Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры.