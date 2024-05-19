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Пассажир потерпевшего крушение вертолета Раиси дважды выходил на связь

Пассажир вертолета Раиси дважды выходил на связь и жаловался на самочувствие

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Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Имам мечети города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпевшего крушение вертолета, дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари в эфире телеканала IRIB.

«В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что плохо себя чувствует и слышит шум машин скорой помощи», — отметил дипломат.

До этого сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси 19 мая планировал посетить открытие международных транспортных коридоров в Армению. Политик изменил свои планы в последний момент. Вместо этого он принял участие в открытии гидроузлов на границе с Азербайджаном вместе с президентом кавказской страны Ильхамом Алиевым.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. При этом два других вертолета из кортежа президента благополучно добрались до места назначения.

Ранее президент Раиси пригрозил уничтожением Израиля в ответ на атаку территории Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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