В «Рубине» объяснили, почему извинились за шутку про «деньги на карту»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб принял решение извиниться за шутку полузащитника команды Руслана Безрукова, который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. Слова Айбатова приводит «Спорт-Экспресс».

«Так решил Безруков. Если у кого-то с чувством юмора так себе... Наверное, его решение было правильным. Какие санкции применили к нему? Рахимов четко ответил на этот вопрос. Пробежал через коридор, получил. Финансовые санкции? Зачем?» — заявил он.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки, идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

«Рубин» идет на восьмом месте, набрав 40 очков.

Ранее в «Динамо» заступились за игрока «Рубина», пошутившего про «денежки на карту».