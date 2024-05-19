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В «Рубине» объяснили, почему извинились за шутку про «деньги на карту»

Гендиректор «Рубина» Айбатов объяснил извинения за шутку про «деньги на карту»

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ФК «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, почему клуб принял решение извиниться за шутку полузащитника команды Руслана Безрукова, который после победы над петербургским «Зенитом» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. Слова Айбатова приводит «Спорт-Экспресс».

«Так решил Безруков. Если у кого-то с чувством юмора так себе... Наверное, его решение было правильным. Какие санкции применили к нему? Рахимов четко ответил на этот вопрос. Пробежал через коридор, получил. Финансовые санкции? Зачем?» — заявил он.

24 апреля «Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки, идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

«Рубин» идет на восьмом месте, набрав 40 очков.

Ранее в «Динамо» заступились за игрока «Рубина», пошутившего про «денежки на карту».

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