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Дизайнер Александр Селипанов построит гиперкар под своим брендом

Известный дизайнер Александр Селипанов основал бренд гиперкаров Nilu27

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Nilu27/YouTube

Автомобильный дизайнер Александр Селипанов, работавший в компаниях Lamborghini, Bugatti и Koenigsegg, основал бренд Nilu27, который будет производить гиперкары. Об этом сообщает thesupercarblog.com.

Первый автомобиль под брендом Nilu27 будет показан на выставке в Пеббл-Бич (Калифорния, США) 15 августа 2024 года. Технические характеристики новинки не приводятся, однако известно, что автомобиль не будет полностью электрическим.

В задней части кузова автомобиля видны три патрубка выхлопной системы, машина отличается минималистичным дизайном. На видео с автомобилем также показаны подъемные двери спорткара и задний спойлер с тремя плоскостями.

Александр Селипанов родился в Грузии, в начале 1990-х переехал с родителями в Москву, а в настоящее время работает в США.

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