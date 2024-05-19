Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

Испания отозвала своего посла из Аргентины после слов Милея о жене Санчеса

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) министра.

Альбарес объявил, что отозвал посла  в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок. По словам министра, Милей виноват в нарушении дипломатических обычаев и элементарных правил сосуществования между странами.

Как сообщил портал Infobae, Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

До этого стало известно, что суд приговорил к 3,5 года тюрьмы Гастона Меркансини, который бросил бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея в день его инаугурации.

Осужденный бросил стеклянную бутылку в Милея 10 декабря в момент, когда президент следовал в кабриолете от конгресса к зданию правительства. Бутылка попала в одного из сотрудников службы безопасности.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами