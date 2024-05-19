Президент Аргентины оскандалился после слов о жене премьера Испании

Руководитель министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) министра.

Альбарес объявил, что отозвал посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок. По словам министра, Милей виноват в нарушении дипломатических обычаев и элементарных правил сосуществования между странами.

Как сообщил портал Infobae, Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

До этого стало известно, что суд приговорил к 3,5 года тюрьмы Гастона Меркансини, который бросил бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея в день его инаугурации.

Осужденный бросил стеклянную бутылку в Милея 10 декабря в момент, когда президент следовал в кабриолете от конгресса к зданию правительства. Бутылка попала в одного из сотрудников службы безопасности.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.