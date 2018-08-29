Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии пилотов гражданской авиации

Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии Генерального управления гражданской авиации (GACA), которые дают им право управлять пассажирскими самолетами, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что пять женщин получили лицензии пилотов коммерческой авиации, дающие им право работать в частных авиакомпаниях королевства, включая пилотирование пассажирских самолетов.

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Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии впервые в истории выдали водительские права женщине.

Однако, как отмечалось, у первой женщины, которая получила права в Саудовской Аравии, уже были водительские права международного образца.