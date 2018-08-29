Суд оставил под арестом Надежду Савченко

Шевченковский районный суд Киева отказался изменить депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко меру пресечения с ареста на домашний арест, передает РИА «Новости».

«В удовлетворении ходатайства защитника… об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на домашний арест или применение личного поручительства отказать», — объявил решение судья.

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После объявления решения, присутствовавшие в зале сторонники депутата начали кричать «Позор!».

Ранее Надежда Савченко подала иск, чтобы через суд взыскать с генпрокуратуры страны 1 гривну (2,4 руб.) за распространение порочащей информации.

Савченко считает данные, которые были распространены во время судебного заседания в Киеве, недостоверными, унижающими честь и достоинство, а также нарушающими право на прикосновенность деловой репутации.