Режим ЧС ввели еще в двух районах Приморья

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков введен еще в двух районах Приморского края: Михайловском и Октябрьском. Об этом сообщает администрация региона.

Ранее режим ЧС был введен в Уссурийском городском округе. В нем за сутки выпало 86 миллиметров осадков.

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Как сообщается, жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края.

«Помощь будет оказана жителям муниципалитетов, где объявлен режим ЧС. Это Уссурийский городской округ, (город и села), Михайловский и Октябрьский районы», — говорится в сообщении.

Согласно региональному законодательству, за подтопление дома или огорода будет выплачено 10 тыс. руб. В случае, если от воды пострадал дом и огород, выплаты суммируются.