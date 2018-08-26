В горах Северной Осетии погиб спасатель

Спасатель Эдуард Скрипник погиб в горах Северной Осетии во время эвакуации тел троих альпинистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что три участника сборов федерации альпинизма Краснодарского края, проходящих в альплагере «Комы-арт», совершали восхождение на гору Галдор, но не вышли в установленное время на связь. Тела альпинистов были обнаружены 23 августа, но из-за регулярного камнепада подойти к ним и приступить к транспортировке удалось только в воскресенье утром.

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«В воскресенье при проведении поисково-спасательных работ в Северной Осетии на горе Галдор погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Владимирович Скрипник. Группа, в которую входил Эдуард Скрипник, занималась поиском пропавших альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор», — говорится в сообщении.

Ранее на Эльбрусе два альпиниста пострадали от удара молнии.