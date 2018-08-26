В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 27 августа, в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что повышенный уровень опасности устанавливается с 26 августа с 21.00 на 24 часа.

По информации синоптиков, в столице в понедельник температура воздуха может вырасти до +28 °C. При этом ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, каким будет конец лета в столичном регионе. Отмечалось, что жителей Москвы и Подмосковья ждет температура на 4-5 градусов выше климатической нормы.