Опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе под названием «Это Путин виноват»

Телеканал RT к католическому Рождеству, которое отмечается в западных странах в ночь с 24 на 25 декабря, выпустил сатирический музыкальный ролик под названием «Это Путин виноват». В нем журналисты поздравили жителей Запада и посоветовали им безоговорочно верить только в Санта-Клауса, а не в своих политиков.

«RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — говорится в публикации под видео.

RT назвал свой ролик «главной песней Рождества-2025 в Европе». В музыкальном видео обыгрываются попытки властей Европы переложить ответственность за внутренние проблемы стран на президента России Владимира Путина. В клипе часто звучит фраза «Это Путин виноват» из уст политиков. В частности, в кадре можно увидеть главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая с бокалом в руке обвиняет во всем российского лидера.

Кроме сатиры в ролике также показана традиционная подготовка европейцев к Рождеству и раскрываются особенности период Адвента — времени ожидания праздника.

До этого европейское издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных политиков. В топ-5 списка попали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте оказались на седьмом и восьмом местах соответственно. Президент Украины Владимир Зеленский занял лишь 14 строчку, а французский лидер Эммануэль Макрон — на 19 месте.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что восприятие России в западных СМИ положительно изменилось к концу 2025 года.