МЧС: 15 человек спасены при пожаре в торгово-административном здании в Москве

В Москве произошел пожар в торгово-административном здании, огнеборцам удалось спасти 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел в здании на улице Пришвина. Загорание мебели произошло на минус первом этаже павильона.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на площади 20 квадратных метров был оперативно ликвидирован специалистами. Информация о пострадавших не приводится.

20 декабря возгорание началось на 15-м этаже многоэтажки в российской столице. В МЧС рассказали, что причиной пожара стало воспламенение личных вещей и мебели.

В связи с пожаром в доме 42 на Первомайской улице было перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. В московском дептрансе призвали водителей искать пути объезда и сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что многоэтажка на востоке Москвы могла вспыхнуть из-за гирлянды.