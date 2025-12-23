В России спрогнозировали рекордное падение продаж автомобилей по итогам 2025 года

Автоэксперт Целиков: по итогам 2025 года продажи новых авто в России снизятся на 16%

В России по итогам 2025 года будет продано 1,3 млн автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Завершим год на уровне 1,31-1,32 млн новых легковых автомобилей. Это будет на 16% меньше прошлогоднего результата (1,57 млн шт)», — сообщил Целиков.

От также отметил, что средневзвешенные цены на новые легковые автомобили за год подрастут всего на 4-5%, что будет минимальным значением за последние 5 лет.

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее в России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом.