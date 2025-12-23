Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание услуг

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 23 декабря, приняли законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Информация об этом размещена на официальном сайте нижней палаты Парламента.

Уточняется, что изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь должностные лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут платить штрафы за навязывание услуг в размере от 50 до 150 тыс. рублей, тогда как сейчас они составляют от 2 до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции составят от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).

До этого Банк России обратился к финансовым организациям с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг. Адвокат Валерий Панасюк в свою очередь рассказал в интервью «Газете.Ru», что в России наблюдается новая волна банковского навязывания услуг. По его словам, банки все чаще требуют заключения дополнительных договоров, представляя их как обязательные условия получения своих услуг.

Ранее россиянам объяснили, что делать при навязывании услуг в частных клиниках.