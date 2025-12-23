На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп раскрыл содержание «секретных» пунктов в гарантиях безопасности для Украины

Экс-нардеп Олейник: Зеленский выдумал секретные пункты в гарантиях безопасности
Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, когда говорит о неких «секретных» пунктах в договоре по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Есть в народе пословица, которая очень хорошо описывает Зеленского в данной ситуации, — дурак мыслью богатым становится. Так и украинский лидер сейчас пытается вылепить свой образ для украинских СМИ и показать, что он уговорил американцев предоставить какие-то особенные гарантии безопасности. Понятно, что он мягко говоря приукрашивает реальность», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, никаких «секретных» пунктов в договоре просто не может быть, потому что американцы толком еще не сформировали этот документ.

«Кроме того, Зеленский настаивает на том, что все гарантии безопасности для Украины должны быть утверждены в конгрессе. Если бы какие-то секретные пункты входили в этот документ, то уже давно появились бы сливы в американских СМИ от самих же конгрессменов. Пока же об этом заявил только Зеленский. Да и что такого там секретного может быть. Ядерное оружие полностью исключено, удары по территории России тоже исключены. Это все игра Зеленского на украинское общество», — заверил Олейник.

Создается ощущение, что Зеленский еще не понял, что президент Трамп не такой же глупый и бесхребетный, каким был президент Байден, а потому безнаказанно говорить все, что в голову взбредет, и таким образом играть на информационное поле не получится, заключил Олейник.

В ходе пресс-конференции президент Украины заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. По его словам, уже существует рамочный договор на гарантии безопасности между Украиной, государствами Европы и Штатами.

Кроме того, якобы разработан отдельный документ на двусторонние гарантии между Киевом и Вашингтоном. И этот документ должны рассмотреть в американском конгрессе с рядом закрытых пунктов и дополнениями.

Ранее в Госдуме прокомментировали призывы ЕС возобновить диалог с Россией.

