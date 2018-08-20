В Турции задержали подозреваемых в обстреле посольства США

Полиция Турции задержала двух подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре, сообщили в губернаторстве Анкары, передает Anadolu.

«Задержаны подозреваемые в нападении Ахмет Челик (1979 г.р.) и Осман Гюндаш (1980 г.р.). У задержанных изъят 9-мм пистолет, использованный при совершении преступления. Также обнаружено транспортное средство с государственным номерным знаком 06 BDP 502, на котором было совершено преступление», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что Челик и Гюндаш признались, что вместе пошли на преступление.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре.