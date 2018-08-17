МЧС предупредило москвичей о тумане в ночь с 17 на 18 августа, об этом сообщается на сайте главного управления ведомства по столице.

При этом опасности туман не представляет. Также прогнозируется восточный ветер 3-8 м/с, небольшая облачность, без осадков.

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Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 17 августа ожидается до +25°С.

Также ранее стало известно, что в среду, 15 августа, в Подмосковье выпало до 80% месячной нормы осадков. Больше всего осадков --60 мм— было зафиксировано в Можайске, что стало новым рекордом для города.