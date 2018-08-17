На Украине снимут с продажи детскую книгу с российским Крымом

На Украине детская книга «Растительный мир» одного из украинских издательств вышла с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как российская территория. Ее уже пообещали снять с продажи, сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, в детском украинском издательстве «Ранок» вышла познавательная книга для детей «Растительный мир», написанная Еленой Котенко. На одной из иллюстраций Крым изображался как территория России.

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В издательстве данный инцидент объяснили ошибкой и уже пообещали снять с продажи книгу.

«Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и редактироваться», — заявили представители издательства «Ранок».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Украина запретила ввоз ряда детских книг из России.