МЧС: при взрыве на шахте в Ростовской области пострадали пять человек

В МЧС по Ростовской области заявили, что в результате взрыва на шахте «Обуховская» пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, при взрыве также погиб один человек.

Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате взрыва в шахте погиб один человек.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали два человека.