МЧС: при взрыве на шахте в Ростовской области пострадали пять человек
В МЧС по Ростовской области заявили, что в результате взрыва на шахте «Обуховская» пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, при взрыве также погиб один человек.
Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы.
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Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате взрыва в шахте погиб один человек.
Как отмечалось, при взрыве также пострадали два человека.