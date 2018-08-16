В Ростовской области произошел взрыв в шахте

В Ростовской области в результате взрыва в шахте погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным агентства, при взрыве также пострадали два человека.

Как отмечается, пострадавшие горняки были доставлены в больницу.

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При этом шахта работает в штатном режиме.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате обрушения на шахте погиб один человек.

Как отмечалось, при обрушении также пострадал один человек.