ООН направит около $50 млн на помощь беженцам из Венесуэлы

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев намерено направить $46 млн на помощь странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы, в Международной организации по миграции собираются выделить $32 млн на эти же цели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дюжаррик отметил, что обе организации приступили к выделению финансов на помощь властям стран, которые принимают беженцев. Также он напомнил, что помимо этих организаций венесуэльским беженцам помогают другие агентства, фонды и программы ООН. По его словам, в мире насчитывается около 2,3 млн беженцев из этой страны.

Ранее сообщалось, что Бразилия открыла центр по приему беженцев из Венесуэлы.