В ООН призвали Россию немедленно освободить Сенцова
Эксперты ООН призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера, который отбывает наказание в России. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
По мнению экспертов организации, жизнь Сенцова находится в «непосредственной опасности». Составители заявления отметили, что приговор украинскому режиссеру «не соответствует нормам международного права».
«Мы призываем российские власти без предварительных условий освободить его в срочном порядке», — сообщается в заявлении экспертов ООН.
Сенцов объявил сухую голодовку 14 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России Сенцову некорректно, так как такая просьба не поступала.