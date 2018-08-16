В ООН призвали Россию немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера, который отбывает наказание в России. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По мнению экспертов организации, жизнь Сенцова находится в «непосредственной опасности». Составители заявления отметили, что приговор украинскому режиссеру «не соответствует нормам международного права».

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«Мы призываем российские власти без предварительных условий освободить его в срочном порядке», — сообщается в заявлении экспертов ООН.

Сенцов объявил сухую голодовку 14 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России Сенцову некорректно, так как такая просьба не поступала.