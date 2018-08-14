В СК сообщили об аресте экс-управделами правительства Алтайского края

Алексей Белобородов, бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края, арестован по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом говорится в TamTam-канале Следственного комитета (СК) России.

«Бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий», — говорится в сообщении ведомства.

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Следствие считает, что Белобородов во время заключения государственных контрактов получил от руководителя коммерческой организации имущество и услуги на сумму более 2,7 млн руб. В СК добавили, что еще более 18 млн руб. из бюджета были потрачены на покупку автомобилей без соблюдения конкурентных процедур.

Сообщается, что в данный момент следователи обыскали дом подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Орле арестовали экс-директора фонда капремонта по подозрению в хищении 27 млн рублей.