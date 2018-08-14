В Москве во вторник ожидается до +25°С

В столице во вторник, 14 августа, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с порывами 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что за начало августа в городе выпало около 4 мм осадков, что стало самым низким результатом с 1948 года. Такое количество осадков связано с тем, что московский регион находится под действием антициклонов. По данным агентства, даже в жарком 2010 году, когда было зафиксировано несколько температурных рекордов, в начале августа выпало 17,5 мм осадков.