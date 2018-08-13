У танкера «Механик Погодин» было разрешение на вход в порт Херсона
Капитан задержанного на Украине российского танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин заявил, что у судна было разрешение на вход в порт Херсона. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, танкер получил разрешение администрации порта через агента украинскую компанию «Инфлот-Херсон».
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Он также добавил, что уведомил о заходе танкера в порт за трое суток до прибытия в Херсон.
Замятин подчеркнул, что до этого проблем с заходом в украинские порты у судна не возникало.
Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что у СБУ нет претензий к 12 россиянам, находящимся на борту танкера «Механик Погодин», стоящего в порту Херсона.
По ее словам, по вопросу ареста судна пройдет суд.