ФСИН опровергла сообщения об освобождении Сенцова

В пресс-службе ФСИН опровергли информацию о том, что отбывающий в России наказание украинский режиссер Олег Сенцов покинул исправительную колонию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — сказал представитель ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Ранее журналистка Виктория Ивлева опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором утверждалось, что Сенцов вылетел из Салехарда. Через несколько часов она отметила, что данная информация может быть ложной. Ивлева предположила, что «над нами, возможно, нехило посмеялись».

Ранее ФСИН назвала сумму ежедневных трат на голодающего Сенцова.