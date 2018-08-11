В Бухаресте начался новый антиправительственный митинг

В столице Румынии Бухаресте начался новый антиправительственный митинг, сообщает Agerpres.

В акции участвуют более 5 тыс. человек.

Ранее Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело в связи с беспорядками и действиями жандармов во время антиправительственного митинга в Бухаресте.

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Сотрудники генпрокуратуры подчеркнули, что для того, чтобы составить общую картину, им предстоит собрать все жалобы, поданные пострадавшими в разные отделения полиции.

Число пострадавших в ходе протестов в Румынии выросло до 440. Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике действия представителей жандармерии, которые разгоняли антиправительственный митинг в столице страны.