В здании на Ярославском шоссе произошел пожар

В двухэтажном здании на северо-востоке Москвы произошел пожар площадью около 200 кв. м., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7, где происходит пожар в двухэтажном деревянном выселенном здании. Площадь пожара составляет около 200 кв. м», — сказали в ведомстве.

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Он уточнил, что в настоящее время возгорание локализовано. В тушении пожара от МЧС принимают участие 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Волгоградском аграрном университете произошел пожар.