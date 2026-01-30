Европа оказалась в тупике из-за отказа от поставок углеводородов из России, выбор альтернатив у нее невелик. Об этом заявил бизнес-аналитик, советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн в статье для Arabian Gulf business inside.

Он утверждает, что одержимость главы Белого дома Дональда Трампа Гренландией представляет угрозу для Североатлантического альянса. Это, в свою очередь, ставит в затруднительное положение энергетическую политику Европы.

Кейн утверждает, что политики Евросоюза и Соединенного Королевства сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками энергоресурсов из России, от которых они обязались отказаться в 2027 году, и зависимостью от нефти и газа из США.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев надеется, что Евросоюз после запрета импорта российского газа примет «столь же решительные действия в отношении российской нефти и атомной энергетики».

Ранее в Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа.