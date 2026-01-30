Размер шрифта
Полянский рассказал о контактах России с недружественными странами в ОБСЕ

Полянский заявил об уважительных контактах с недружественными странами в ОБСЕ
Global Look Press

Россия установила уважительные контакты с представителями ряда недружественных государств на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель РФ при международной структуре Дмитрий Полянский.

По его словам, последний совет ОБСЕ прошел достаточно спокойно, без крайних эмоций и нападок.

Полянский рассказал, что выступление российской стороны по Украине участники встречи выслушали внимательно.

До этого постпред РФ при организации заявил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе. При этом он отметил, что на фоне этого европейская система безопасности продолжает деградировать, а мир движется к военной катастрофе.

Также Полянский заявлял, что желания ОБСЕ участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине мало. Необходимо это право заслужить, но пока, по словам Полянского, организация «ничем себя не проявила для того, чтобы стать партнером или инструментом участия в урегулировании».

Ранее постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ.
 
