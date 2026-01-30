Размер шрифта
ЕС допустил введение взносов за контракты с Украиной

Bloomberg: ЕС может обязать страны вне блока вносить взнос за контракты с Киевом
Global Look Press

Государства Европейского союза обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить соглашения с Украиной, если они связаны с использованием средств одобренного Киеву кредита ЕС в €90 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ряд стран Евросоюза настаивают на введении пошлины для государств вне объединения.

Bloomberg подчеркивает, что некоторые члены ЕС, в том числе Франция, считают, что возможное получение третьими странами равного доступа к выделенным средствам является несправедливым.

По данным агентства, Евросоюз достигнет договоренностей по данному вопросу в ближайшие дни.

21 января сообщалось, что Европейский парламент одобрил решение Совета ЕС о применении процедуры «расширенного сотрудничества» для выделения Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы. Процедура была одобрена 499 голосами за, 135 депутатов выступили против и 24 — воздержались.

Ранее Орбан раскритиковал идею о выплате Украине репараций от России.
 
