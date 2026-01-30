Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Медик рассказала о симптомах вируса Коксаки у детей

Медик рассказала при каких симптомах вируса Коксаки у детей волноваться не стоит
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка обнаружены признаки энтеровирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказала доцент Дальневосточного федерального университета, вирусолог Галина Компанец.

«Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью», — сказала Компанец.

При этом вирусолог отметила, что если у ребенка просто сыпь и температура, которая держится несколько дней на 38-38,5 градусах, волноваться не стоит.

«Если в остальном состояние ребенка в целом неплохое, то ничего опасного здесь нет. Какого-то особого лечения нет, только по симптомам», - подчеркнула Компанец.

До этого российские туристы, заселившиеся в тайский отель, стали жаловаться на высокую температуру и сыпь на коже у детей. Взрослые предположили, что те подхватили вирус Коксаки. Так, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, его родители сообщили, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon.

Ранее врачи объяснили, кому следует пить рыбий жир.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!