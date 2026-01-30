Медик рассказала о симптомах вируса Коксаки у детей

Медик рассказала при каких симптомах вируса Коксаки у детей волноваться не стоит

Родителям стоит обратиться к врачу, если у ребенка обнаружены признаки энтеровирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказала доцент Дальневосточного федерального университета, вирусолог Галина Компанец.

«Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью», — сказала Компанец.

При этом вирусолог отметила, что если у ребенка просто сыпь и температура, которая держится несколько дней на 38-38,5 градусах, волноваться не стоит.

«Если в остальном состояние ребенка в целом неплохое, то ничего опасного здесь нет. Какого-то особого лечения нет, только по симптомам», - подчеркнула Компанец.

До этого российские туристы, заселившиеся в тайский отель, стали жаловаться на высокую температуру и сыпь на коже у детей. Взрослые предположили, что те подхватили вирус Коксаки. Так, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, его родители сообщили, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon.

