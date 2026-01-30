На территории Брянской области объявили беспилотную опасность

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объявлена беспилотная опасность.

«По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Утром 29 января Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью, по два беспилотника над Брянской областью и республикой Крым, а также один — над Воронежской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Пензе произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников.