На российских диких пляжах погибли более тысячи человек

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Более тысячи человек погибли на неофициальных пляжах во время текущего купального сезона, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

«На водных объектах с начала купального сезона 2018 года погибло более тысячи человек, из них 183 ребенка. При этом на оборудованных пляжах погибло два ребенка, остальные случаи зафиксированы в местах, необорудованных для купания», — сказали в ведомстве.

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По его словам, несмотря на то, что официально купальный сезон заканчивается 1 сентября, в Центральной России и в других регионах купание граждан в водоемах возможно и в сентябре.

«ГИМС МЧС России подвел промежуточные итоги купального сезона. Они требуют от глав регионов принятия экстренных мер по усилению профилактической работы, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих у воды и купающихся», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России работают 3745 официальных пляжей. При этом в регионах выявлено 2119 необорудованных мест массового отдыха населения у воды.