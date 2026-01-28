Россиянам посоветовали работающие способы бросить вейпы

Врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Надежда Леонидова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о работающих способах отказа от вейпинга и объяснила, почему электронные системы доставки никотина нельзя считать безопасной альтернативой курению.

«К сожалению, среди многих пациентов бытует максимально ошибочное мнение, что вейпинг, электронные сигареты, айкос — это более легкий и менее опасный для здоровья способ курения. Это очень ошибочное мнение. Табачный дым хотя бы изучен, и его канцерогенный и кардиотоксический эффект доказан многолетними наблюдениями. Токсическое действие вейпинга только начинает в полной мере изучаться исследователями, однако уже хорошо известно о так называемом Evali-синдроме — остром респираторном дистресс-синдроме, имеющем смертельную угрозу», — подчеркнула специалист.

По словам врача, отказаться от вейпинга возможно, а эффективность методов во многом зависит от возраста и индивидуальных особенностей человека. Ключом к успеху является выстроенный план. В первую очередь важно поставить четкую цель: определить сильную личную причину, будь то здоровье, экономия или желание свободы от зависимости, а также назначить конкретную дату отказа.

Далее необходимо подготовиться и изменить окружение — избавиться от всех вейп-устройств, жидкостей и аксессуаров, проанализировать триггеры, такие как стресс, кофе, скука или общение с вейперами, и заранее продумать, как справляться с ними иначе — с помощью прогулок, тренировок, чтения, танцев, медитаций или дыхательной гимнастики.

Как отметила Леонидова, тактика отказа может быть разной. Возможен резкий отказ, так как зависимость от вейпа часто носит больше психологический характер. Также допустим постепенный путь — плавное снижение крепости никотина в жидкости, например с 6 мг до 3 мг, или уменьшение количества затяжек, что помогает смягчить симптомы отмены.

«В период отказа важно уметь справляться с тягой: использовать никотинзаместительную терапию — пластыри или жвачки — по согласованию с врачом, а также находить безникотиновые альтернативы, такие как жевательная резинка, вода, фрукты или физическая активность. Существенную роль играет и поддержка — расскажите о своем решении близким, а при необходимости рассмотрите консультацию психолога или участие в группе поддержки для преодоления психологической зависимости», — посоветовала специалист.

Говоря о симптомах отмены, врач напомнила о простом, но важном правиле при борьбе с любыми видами зависимости: вы не должны быть голодными, вы не должны быть уставшими и вы не должны быть в плохом настроении.

«Поэтому если вы понимаете, что вы именно в этом состоянии, важно сказать себе: да, я устал, я злюсь, я хочу есть — но это совсем не повод возобновить курение. Я отдохну, я поем, я снова буду в хорошем настроении. И мне не нужен вейп», — пояснила Леонидова.

Она добавила, что при отказе от никотина возможны временные симптомы, которые обычно достигают пика на второй-третий день и ослабевают в течение одной-четырех недель. К ним относятся раздражительность, головная боль, бессонница и повышенный аппетит. В таких случаях помогают вода, глубокое дыхание, отвлечение на хобби и физическая нагрузка.

Специалист подчеркнула, что профессиональная помощь может значительно повысить шансы на успех. К наркологу или психотерапевту стоит обратиться, если самостоятельные попытки не удаются, если человек испытывает сильный дискомфорт или стресс, а также если есть желание обсудить применение рецептурных препаратов, например варениклина. При этом врач напомнила, что каждая попытка отказа — это шаг вперед: по данным одного исследования, в среднем курильщикам требуется шесть-восемь попыток, чтобы окончательно бросить.

«Однако здоровая сияющая кожа, свежее дыхание, море сил и прекрасное настроение будут для вас отличным вознаграждением», — резюмировала Леонидова.

Ранее выяснилось, что все больше российских компаний не берут на работу курильщиков.