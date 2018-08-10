Трюдо выразил соболезнования после стрельбы в Фредериктоне
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Фредериктон.
«Ужасные новости пришли из Фредериктона. Мои соболезнования всем пострадавшим при утренней стрельбе. Мы тщательно следим за ситуацией», — написал он в твиттере.
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В канадском городе Фредериктон произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Местных жителей попросили оставаться дома и запереть двери.