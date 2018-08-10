Песков обосновал невмешательство Кремля в дело фигурантки «Нового величия» Павликовой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за развитием дела активистки «Нового величия» Анны Павликовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле «держат на контроле» ситуацию с делом активистки «Нового величия» Анны Павликовой и получили видеообращение от родителей обвиняемых.

Реклама

«Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак, об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих мнений», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что подобное вмешательство было бы нарушением существующего законодательства.

Ранее сообщалось, что Анне Павликовой, которую вместе с другими молодыми людьми обвиняют в создании экстремистской организации «Новое величие», продлили срок ареста до 13 сентября.

Павликову и других молодых людей обвиняют в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя, а также участие в народных восстаниях. Ее защита утверждает, что изначально обвиняемые просто обсуждали политику. По мнению адвоката, все изменилось с того момента, как в «кружок по интересам» вступил полицейский провокатор и сделал из него политическое движение.