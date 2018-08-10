Стала известна дата приезда семьи летчика Ярошенко в США

Супруга осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко Виктория заявила, что вместе с дочерью приедет в США 20 августа. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, она намерена пробыть в США до середины сентября.

Она также добавила, что вместе дочерью сможет навещать Ярошенко в тюрьме по четыре раза в неделю.

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При этом она поблагодарила российское консульство в США и МИД России за помощь.

Ранее сообщалось, что супруга и дочь летчика из России Константина Ярошенко, который находится в тюрьме США из-за обвинений в контрабанде наркотиков, получили американскую визу.